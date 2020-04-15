Как отличить волонтера от возможного мошенника?

С таким вопросом к нам в редакцию обратились десятки людей. Ответ мы попросили дать в региональном штабе ОНФ. Именно под его крышей сейчас работают почти 1800 добровольцев. В ходе акции «Мы вместе» они выполняют различные заявки от пожилых и маломобильных людей. Главный документ волонтера — это бейдж с официальными печатями. Например, областного министерства по молодежной политике или мэрии вашего населенного пункта. В Иркутске еще ставят штампы городской администрации для бесплатного проезда в транспорте. К такому бейджику, естественно, обязателен паспорт. Ведь данные на всех, кто сейчас оказывает помощь, например, в покупке продуктов или лекарств, отправлены во все необходимые службы. Также волонтер должен соблюдать ряд правил.

Егор ЛУКОВНИКОВ, И.О. МИНИСТРА по МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Они ни при каких условиях не должны заходить в квартиру к тем людям, которым доставляют помощь. Волонтеры не заходят, не убираются и не предлагают какие-то другие услуги. И в волонтерский штаб как региональный, так и муниципальные можно позвонить и узнать, работает ли такой-то волонтер и выполняет ли такую-то заявку. И здесь должны подтвердить, что такой волонтер есть. Волонтер знает номер заявки, которую он выполняет. И перед тем как начать общаться с человеком, который ее оставил, он называет номер этой заявки.