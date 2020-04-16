Как иркутяне соблюдают режим самоизоляции

63 двора комплексно благоустроят в Иркутске в этом году. Работу завершат в августе. Все в рамках национального проекта. Важно, что сами жители решают, что именно нужно на их территории. Уделить этому время можно во время действия режима самоизоляции. Как его соблюдают в Иркутске и кто контролирует, расскажем далее.

Утро. Офицеры, сержанты, госслужащие выходят на службу. Перед этим необходимый инструктаж. На них важная контрольная функция. В наших силах сделать так, чтобы количество заболевших коронавирусной инфекцией было меньше. Об этом говорит личному составу глава региона Игорь Кобзев.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы должны проводить такую профилактическую работу на сознательность, вбивать это словами вашими, примерами. Вы должны достучаться до каждого!

Центральное управление нарядами внутренних дел Иркутска. Здесь на десятках экранов весь город, как на ладони. Специалисты пристально следят за перемещением людей на улицах. И в случае большой концентрации незамедлительно отправляют на место экипажи.

Проверяем, как обстоят дела в центре Иркутска. Заезжаем во двор на улице 5-й Армии. Здесь молодой человек гуляет с собакой, выходит два раза в день и все в пределах разумного.

Кирилл ГОЛУБЕВ, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: В пределах радиуса 100 метров достаточно места. Погулял и домой зашел. Маску и перчатки стираю, пользуюсь многоразовыми.

С Кириллом и его собакой Тусей знакомится Игорь Кобзев. Молодой человек говорит о том, что в такое непростое время для всей страны полностью согласен с режимом самоизоляции. Все эти меры исключительно для здоровья каждого жителя. К тому же время самоизоляции можно провести с пользой. Например, участвовать в проекте благоустройства своего двора, как сделали жители на дома №12 на 5-й Армии. Их адрес включили в эту программу в рамках национального проекта. Заменят асфальтовое покрытие, посадят более 30 саженцев, сделают подсветку.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: В последствии мы с вами будем наблюдать, что люди к этому будут относиться, как к своему, и будут сохранять. В словах старшей по дому прозвучало сегодня, что это обязательно все будет сохранять. Это, наверное, самый важный показатель этого нацпроекта.

В Иркутске в этом году комплексно благоустроят 63 двора и 17 объектов общественных пространств. Всю работу завершат в августе. А сам нацпроект рассчитан до 2024 года.