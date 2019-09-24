Как иркутяне относятся к инициативе сокращения госслужащих в России

Сокращать число госслужащих начнут в России со следующего года. Как сообщила заместитель министра финансов России, с 2020-го стартует реформа в сфере государственного управления. Одних чиновников сократят, оставшимся повысят зарплаты. Мера вынужденная. И если к ней не прибегнуть, то в будущем придется дополнительно искать около 100 млрд рублей в год для индексации зарплат. Мы спросили людей на улицах Иркутска, как они относятся к сокращению числа чиновников?

— Сложный вопрос. Меньше бюджетных работников — лучше. Если это не приведет к разным задержкам, то, может, и хорошо. А может и случиться коллапс, если будут вопросы лежать годами и ничего не будет рассматриваться.

— Я очень положительно отношусь. Я, конечно, не до конца понимаю, о чем идет речь, потому что в этом не разбираюсь. Но, я думаю, это поможет нашей стране.

— Мне жалко госслужащих, потому что я сама была госслужащей. И знаю, что значит такое сокращение. Другим объем работы не сокращают. Зарплату не прибавляют. Зарплаты у госслужащих очень маленькие, у рядовых сотрудников.

— Я не знаю. Под всем должно же быть какое-то обоснование, какая-то почва. Не знаю даже.

— Много сильно развелось. Положительно.