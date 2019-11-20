Как иркутяне относятся к инициативе выдавать водительские удостоверения несовершеннолетним?

Выдавать водительские удостоверения несовершеннолетним. Эту инициативу федерального Министерства внутренних дел поддержала ГИБДД России. Но только при условии, что срок изучения правил дорожного движения для юных водителей будет значительно увеличен, подчеркнул глава ведомства Михаил Черников. Его слова приводит РИА «Новости». Такое нововведение хорошо вписывается в концепцию развития школы юных инспекторов движения. К 2024 году в России будет 41 тысяча таких отрядов, а обучаться в них смогут полмиллиона человек. Напомним, в начале сентября МВД предложило разрешить несовершеннолетним получать права и водить автомобили, но только в присутствии опытного водителя. А как к этой инициативе относятся иркутяне?

— Отрицательно. Потому что ни опыта, ничего нет. Тем более они молодые же, дерзкие.

— Еще нет чувства ответственности, оно не сформировано к этому возрасту.

— Я не хочу, чтобы выдавали, потому что и так аварий много, и, мне кажется, это будет не очень.

— Я положительно к этому отношусь и считаю, что наше новое поколение должно уже с самого начала, со своих первых шагов начать учиться, как ездить.

— Вот у меня молодой человек, 23 года, и то ездит так, боязно. А тут дети, 18 лет, себя в 18 лет помню, еще даже вон по пешеходке-то боялась переходить, а тут за руль.

— Он же за свои поступки не будет потом сам отвечать — значит, будут отвечать родители.

— Ну сами подумайте: несовершеннолетний за рулем. Если взрослые творят, что хотят, что на дорогах творится, а если несовершеннолетний? Категорично нет.