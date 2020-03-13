Кадровые перестановки в правительстве Иркутской области

Глава правительства Иркутской области Руслан Болотов подал в отставку по собственному желанию. На его место назначен руководитель регионального управления федеральной налоговой службы Константин Зайцев. Врио губернатора начал формирование новой команды. Войти в нее в качестве исполняющего обязанности первого заместителя губернатора он предложил мэру города Иркутска Дмитрию Бердникову. Ранее занимавший должность первого вице-губернатора Владимир Дорофеев переназначен на должность зама Игоря Кобзева.