Кадеты Иркутской области получили удостоверения спортсменов-парашютистов

Удостоверения спортсменов-парашютистов вручил сегодня кадетам Иркутской области глава региона Игорь Кобзев. Осенью прошлого года каждый из них совершил по 3 прыжка с парашютом, им присвоены 2 и 3 юношеские разряды. Это позволит кадетам продолжить обучение, в том числе в воздушно-десантных войсках, их еще называют элитой вооруженных сил. Генерал-полковник Игорь Кобзев отметил важность праздника, воспитание патриотизма и чести. А также выразил уверенность, что выпускники продолжат свою воинскую карьеру.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это серьезный выбор, выбор профессии, выбор человека государственного, что он защитник семьи, Родины.