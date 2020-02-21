Кадеты Иркутской области получили удостоверения спортсменов-парашютистов

Кадеты Иркутской области получили удостоверения спортсменов-парашютистов

21.02.20

Удостоверения спортсменов-парашютистов вручил сегодня кадетам Иркутской области глава региона Игорь Кобзев. Осенью прошлого года каждый из них совершил по 3 прыжка с парашютом, им присвоены 2 и 3 юношеские разряды. Это позволит кадетам продолжить обучение, в том числе в воздушно-десантных войсках, их еще называют элитой вооруженных сил. Генерал-полковник Игорь Кобзев отметил важность праздника, воспитание патриотизма и чести. А также выразил уверенность, что выпускники продолжат свою воинскую карьеру.

 

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это серьезный выбор, выбор профессии, выбор человека государственного, что он защитник семьи, Родины.

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