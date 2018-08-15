К изучению состава ядовитых отходов БЦБК приступила Росгеология
Иркутск Новости

К изучению состава ядовитых отходов БЦБК приступила Росгеология

15.08.18

Это обязательное условие ликвидации карт-отстойников комбината. Материал получают с помощью специальной промышленной установки, размещенной на Солзанском полигоне.

 

 

 

 

 

 

Пробы с первой карты направлены на обезвоживающую установку, затем в них добавлены химические реактивы, которые образуют крупные хлопья. Это вещество и изучают специалисты лаборатории. Их задача — понять класс опасности и точный состав отходов, которые сейчас находятся в шламонакопителях. Это позволит выбрать оптимальные технологии ликвидации. По официальным данным в карты сбрасывалось 14 видов отходов, в том числе золошлаки от сжигания углей на ТЭЦ, шлам-лигнин, древесная кора, строительный и твердый бытовой мусор. Отходы БЦБК лежат в воде 50 лет.

 

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