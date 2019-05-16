К 25-й годовщине городской думы в Иркутске появилась новая аллея

Весна — время посадки деревьев. Природа просыпается, а значит, настала пора высаживать кустарники. Сегодня зеленые насаждения появились вдоль набережной Ангары в Иркутске. Внесли свой вклад в озеленение Иркутска депутаты городской думы.

Строгие костюмы народные избранники сегодня сменили на рабочую униформу. Вооружились лопатами и ведрами. В самом центре Иркутска они высаживают молодые деревья. К 25-й годовщине городской думы здесь появилась аллея из саженцев.

Виталий МАТВИЙЧУК, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Наш город должен быть зеленым, самым красивым, и поэтому там, где есть место, должна быть высажена аллея. Особенно около образовательных учреждений и медицинских. Мы видим, что здесь не хватает как раз деревьев, и депутаты и у себя в округах, и там, где есть эта возможность, высаживают деревья.

Главное — соблюсти технологию, чтобы дерево не засохло. Для этого всем участникам зеленой акции помогали специалисты.

Дарья СУХАНОВА, СПЕЦИАЛИСТ по БЛАГОУСТРОЙСТВУ и ОЗЕЛЕНЕНИЮ МКУ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА» г. ИРКУТСКА: В данный момент у нас чубушник, мы его садим, добавляем уже в выкопанную яму плодородный слой земли, чтобы корневая система комфортно себя чувствовала и чтобы смесь была с удобрениями, со всеми микроэлементами. Далее мы вместе с комом земли высаживаем туда кустарник, садим его, уплотняем, поливаем и делаем специальный валик.

Участвовали в акции и горожане. Сделать Иркутск зеленее пожелали даже маленькие жители Иркутска. Они с радостью подключились к посадке деревьев, ведь для многих из них этот опыт стал первым. А некоторые горожане и вовсе имеют в городе несколько десятков саженцев, поэтому работу знают и выполняют с легкостью.

Александр ХАНХАЛАЕВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Я уже столько деревьев по городу высадил. Это сплачивает, когда сам непосредственно принимаешь участие. Совершенно по-другому относишься.

Не остались в стороне и представители бизнеса. Сотрудники торговой компании сами часто организуют экологические акции: собирают пластик, участвуют в переработке вторсырья и, конечно, озеленяют городские территории.

Роман СЕЛЕЗНЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ: Мы уже 8-й год высаживаем деревья на Кайской горе, мы очень плотно взаимодействуем с фондом «Подари планете жизнь», сами организовываем акции. А здесь мы потому, что хотим сделать городу подарок, сами участвуем в посадке этой красивой аллеи. Город должен преображаться, мы этому очень рады.

Вдоль набережной Ангары сегодня появилось 30 новых молодых деревьев. И в этом году это только первый шаг к озеленению Иркутска.