Иркутск Новости

Юные мисс и мистер «Великая Сибирь — 2018» примут участие в детской неделе моды Вячеслава Зайцева

23.10.18

Снежана Стафиевская и Дмитрий Карабанев будут демонстрировать коллекцию известного кутюрье.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также юные мистер и мисс представят наш город на конкурсах «Юная Мисс Мира» и «Юный Мистер Мира» в Москве. Сегодня об этом на пресс-конференции рассказали организаторы регионального состязания. Конкурс красоты и таланта прошел в Иркутске 14 октября, кроме традиционных испытаний для моделей обязательным условием является демонстрация своих талантов. В чем иркутские девушки не поскупились. Например, вторая вице-миссис Великая Сибирь Наталья Казанцева на суд жюри представила боевые искусства, чем и покорила судей.

Наталья КАЗАНЦЕВА ВТОРАЯ ВИЦЕ-МИССИС «ВЕЛИКАЯ СИБИРЬ — 2018»:

Я работаю там, где 98% это мужчины. Это сотрудники ГИБДД, сотрудники дорожно-патрульной службы. Когда я зашла на работу в понедельник. Со входа каждый дежурный в батальоне, каждый меня конечно же поцеловал. Я боялась, что приду домой зацелованная и меня не пустят.

 

Екатерина ЧОПЕЙ ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА КРАСОТЫ и ТАЛАНТА «МИСС и МИСТЕР ВЕЛИКАЯ СИБИРЬ»:

Конкурсы раньше проходили два раза — это весна, осень. Сейчас конкурсы красоты и таланта, я уточняю это не конкурс только красоты, но еще и таланты приветствуются, Они стали проходить с маленькой периодичностью, потому что очень огромный спрос. и у нас за этот год прошло практически 6 конкурсов.

 

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