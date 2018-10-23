Юные мисс и мистер «Великая Сибирь — 2018» примут участие в детской неделе моды Вячеслава Зайцева

Снежана Стафиевская и Дмитрий Карабанев будут демонстрировать коллекцию известного кутюрье.

А также юные мистер и мисс представят наш город на конкурсах «Юная Мисс Мира» и «Юный Мистер Мира» в Москве. Сегодня об этом на пресс-конференции рассказали организаторы регионального состязания. Конкурс красоты и таланта прошел в Иркутске 14 октября, кроме традиционных испытаний для моделей обязательным условием является демонстрация своих талантов. В чем иркутские девушки не поскупились. Например, вторая вице-миссис Великая Сибирь Наталья Казанцева на суд жюри представила боевые искусства, чем и покорила судей.

Наталья КАЗАНЦЕВА ВТОРАЯ ВИЦЕ-МИССИС «ВЕЛИКАЯ СИБИРЬ — 2018»: Я работаю там, где 98% это мужчины. Это сотрудники ГИБДД, сотрудники дорожно-патрульной службы. Когда я зашла на работу в понедельник. Со входа каждый дежурный в батальоне, каждый меня конечно же поцеловал. Я боялась, что приду домой зацелованная и меня не пустят.