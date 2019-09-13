Юные хоккеисты от Красноярска до Южно-Сахалинска сыграют на Кубке Прибайкалья в Иркутске

«Чтобы не вариться в собственном соку!», — подумали тренеры и родители юных хоккеистов спортшколы «Олимпия» и решили провести турнир. В итоге на нем соберутся 8 команд от Красноярска до Южно-Сахалинска. Наша телекомпания не осталась в стороне и будет информационным партнером Кубка Прибайкалья.

Хоккеем Аркадий Федосеев занимается ровно полжизни. И это неудивительно, ведь мальчику всего десять. В «Олимпии» играет на месте центрального нападающего. Игру любит за красивые голы и передачи, не отказывается и от силовых приемов. Среди кумиров Александр Овечкин и Илья Ковальчук. Побеждать хочется и самому Аркадию вместе с друзьями по «Олимпиями». Вот только соперников почти нет. Из ближайших ровесников лишь «Ермак» из Ангарска. Хотя практика перед этапами первенства России необходима. Поэтому тренерский штаб предложил, а родители поддержали, провести турнир. Началось все в прошлом году. Блин комом не оказался. Если не считать поражение по буллитам в финале от ангарчан.

Уже в понедельник соберутся команды из пяти регионов. Красноярск, Чита, Якутия, Южно-Сахалинск. Плюс все тот же «Ермак». Иркутяне говорят: на него и ровняются. А еще внимательно смотрят за развитием хоккея с шайбой на Дальнем Востоке.

Павел КУЗЬМИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР ДЮСШ-7, КОМАНДА «ОЛИМПИЯ-2009»: Там много команд, хоккей очень развивается на Дальнем Востоке. Семимильными шагами, как говорится. И если мы так тут и будем барахтаться в своей каше, то можем и отстать. Вот эта из Южно-Сахалинска команда, которая к нам едет, она очень такая в порядке команда.

Финал пройдет 19 сентября. Место проведения традиционное — дворец «Айсберг».