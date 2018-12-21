Юбилей отмечает Иркутское областное объединение организаций профсоюзов

За это время были решены многие проблемы трудового населения Приангарья. Чем отметился уходящий год для членов профобъединения региона?

Иркутское Профобъединение принимает поздравления на самом высоком уровне. Ведь сегодня самая крупная общественная организация Приангарья отмечает 70-летний юбилей. Их работа — это гарантия исполнения 4 основных мировых задач по созданию достойных условий труда.

Александр ГУЛЯКО — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ в СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: В достойный труд входит достойная заработная плата, безопасные условия труда, эффективная занятость и социальное обеспечение, социальная защита. Если говорить об эффективной занятости, здесь речь ведется о том, чтобы человек на своем рабочем месте внес максимальный вклад.



За последние годы при активном участии профсоюзов удалось добиться решения многих стратегических задач. Например, очистить МРОТ от компенсационных и стимулирующих выплат.

Александр ОБОЛКИН — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ: Сегодня на минимальную заработную плату начисляются районные коэффициенты и северные надбавки в полном объеме. Кроме того, удалось добиться уже на федеральном уровне, что минимальная заработная плата не может быть менее минимального размера оплаты труда, установленного законом государственной думы.

Сегодня члены профсоюзов вспоминают историю своей работы. Валерий Лукин отдал ей 25 лет. Все началось в 1989 году на Усть-Илимском лесопромышленном комплексе.

Валерий ЛУКИН — ВЕТЕРАН ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Комплекс переходил из рук в руки различных собственников, зарплату не выплачивали по полгода в полном объеме, поэтому было очень сложно. К сожалению, приходилось и пикеты, и митинги устраивать. В одно время держали забастовку 40 дней, когда лесопромышленный комплекс не работал. Продукцию поскольку отгружали, а деньги обратно не возвращались.

После, уже будучи депутатом Законодательного собрания Иркутской области, Валерий Лукин представлял интересы профсоюзов и внес в региональный парламент сотни поправок в законы, касающиеся социально-трудовой сферы. Сегодня те же задачи выполняют нынешние профсоюзные лидеры.

Ирина КУЗНЕЦОВА — ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЛИАЛА АО «ГРУППА ИЛИМ» в УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ:

Сейчас очень важно работать на благо членов профсоюза, улучшать их качество жизни, думать о людях, заботиться о них, любить их, самое главное. Мы ведем переговоры по повышению сдельных расценок, это их конкретная оплата труда, это их, конечно, волнует больше всего, каждый год мы расценки их повышаем, конечно, результат очевиден.

Такая работа вселяет уверенность в то, что профсоюз способен решать задачи по повышению уровня жизни работников, заполнять пробелы в трудовом законодательстве и создавать по-настоящему комфортные условия труда. И 70-летняя история Иркутского Профобъединения — тому подтверждение.