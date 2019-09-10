Энергосистеме Иркутской области 65 лет

На сегодня она одна из крупнейших в России. Это три мощные гидроэлектростанции, девять тепловых, а также Иркутская энергосбытовая компания, которая обслуживает полтора миллиона жителей региона. К юбилею запланированы, в том числе, музыкальное световое шоу, масштабное велособытие и приезд популярной российской группы.

История единой энергетической системы Иркутской области началась в октябре 1954 года с организации районного энергетического управления «Иркутскэнерго». За 65 лет существования ТЭЦ и ГЭС произвели более трех триллионов киловатт часов электроэнергии. Для понимания масштаба — это три годовых объема производства всей страны. Сегодня компания En+ Group реализует крупные проекты по модернизации электростанций. Ключевой из них называется «Новая энергия» и касается четырех ГЭС Ангаро-Енисейского каскада в Иркутской области и Красноярске. До 2026 года инвестиции в обновление составят 21 млрд рублей.

Михаил ХАРДИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ЕВРОСИБЭНЕРГО» (ВХОДИТ В EN+ GROUP): Проект направлен на замену рабочих колес, гидроагрегатов, обновление вспомогательного оборудования, это проект эффективный, он реализуется за счет собственных средств, мы после замены оборудования получаем дополнительную выработку электроэнергии, используя аналогичный объем воды, как на старых колесах. Это дает нам экономический эффект.

С тепловыми станциями также в разработке крупные проекты модернизации. Но, помимо основного бизнеса, предприятия уделяют большое внимание социальным программам. Акцент и на спорте.

Михаил ХАРДИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ЕВРОСИБЭНЕРГО» (ВХОДИТ В EN+ GROUP): Развитие ХК «Байкал-Энергия» — наш основной проект в спорте. Помимо этого, в спорте проект «На лыжи», в образовании главный проект по робототехнике «Робосиб», в целом ежегодно инвестиции составляют примерно 300 млн рублей на территории Иркутской области.

В честь 65-летнего юбилея энергосистемы Иркутской области в планах праздничные мероприятия для горожан. Так, 22 сентября на нижней набережной пройдет принципиально новое для Иркутска велособытие «Энергичный велодень» с проведением велоквеста, соревнований и массового заезда. Главное торжество состоится 4 октября в сквере Кирова. Подарком для иркутян станет выступление популярной российской музыкальной группы и салют.