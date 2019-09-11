Эльчин Сафарли пообщался с читателями в Иркутске

Он знает «Рецепты счастья» и рассказывает нам о море. Эльчин Сафарли побывал в Иркутске. Популярный писатель из Стамбула приехал пообщаться с поклонниками и презентовать свою новую книгу. В 130-м квартале он собрал настоящий аншлаг.

В 130-м квартале настоящий ажиотаж. Люди пришли пообщаться с известным писателем из Стамбула Эльчином Сафарли. Автор таких бестселлеров, как «Мне тебя обещали», «Расскажи мне о море», «Когда я вернусь, будь дома», он в своих произведениях рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и, конечно, любви. Особенно пользуются популярностью его книги у женщин. Теплая и душевная встреча с иркутскими поклонниками прошла в магазине «Продалитъ».

Ирина БАРЫШНИКОВА, ИРКУТЯНКА: Начала отсчитывать дни в календаре с тех пор, когда узнала, что он сюда приедет. У меня вот эта книга, называется она «Я хочу домой», она появилась в определенный момент моей жизни, который был очень сложный для меня. И, прежде чем попасть ко мне, она проделала большой путь, шла до меня несколько месяцев. И она как будто лично для меня была.

Книги Эльчина Сафарли пользуются в России огромной популярностью. И Иркутск не исключение. На встрече с поклонниками писатель презентовал свою новую работу «Дом, в котором горит свет». Книга уже представлена на полках магазина «Продалитъ».

Эльчин САФАРЛИ, ПИСАТЕЛЬ: Я привез сюда новую книгу, которая называется «Дом, в котором горит свет». Она быстро обрела свою популярность, это радует. Значит, мы движемся в верном направлении. И вот сегодня я приехал, скорее, не привезти книгу, а познакомиться со своими читателями в Иркутске. И приятно удивлен. Спасибо за теплый прием.

Суммарный тираж книг Эльчина Сафарли около полумиллиона экземпляров. В 130-й квартал пришло более 500 человек, приехали даже из других районов Иркутской области, чтобы лично пообщаться с автором. Закончилось мероприятие автограф-сессией, все присутствующие получили заветные пожелания и смогли сфотографироваться с писателем. Следующим местом встречи с поклонниками станет Новосибирск.