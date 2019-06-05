Экзотические фрукты выращивают дети на станции юных натуралистов в Иркутске

Настоящий тропический сад школьники содержат в особых условиях, следят за появлением буквально каждого плода. Чем занимаются юнаты и как им удается в сибирском климате ухаживать за растениями из южных стран, расскажем далее.

Посреди микрорайона Иркутск-II раскинулся настоящий сад с цветущими яблонями, рябиной и абрикосовыми деревьями. На станции юных натуралистов дети высаживают растения и овощи, учатся ухаживать за саженцами. Но есть здесь место — своеобразные тропики. В теплице, где круглый год сохраняются особые температурные условия, растут экзотические деревья, кактусы и кусты. Появились плоды лимона, банана, папайи. Ученики юнатки провели научно-исследовательскую работу, чтобы выяснить, как в Сибири вырастить тропические фрукты.

Иван КОВАЛЬЧУК, УЧАЩИЙСЯ СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г. ИРКУТСКА: Я увидел папайю, попробовал и попытался выяснить, почему она такая вкусная и как ее растить. Сначала пытался вырастить это у себя в огороде, но у нас ничего не получилось, потому что климат неподходящий. Я посадил на юнатке, и через 6 месяцев увидел первый плод.

Каждое лето на станции юных натуралистов работает лагерь дневного пребывания. Дети из младших классов и те, кто уже в подростковом возрасте находится в поиске работы, через центр занятости находят здесь увлечения по душе. Главная задача в каникулы — отвлечь ребенка от привычной рутины и научить сохранять природу, ценить то, что сделал своими руками.

Виктория ИЗБУШЕВА, УЧЕНИЦА 6-го КЛАССА: На юнатке я пять лет, мне очень нравится, мы работаем на грядках, также мы посещаем лагерь дневного пребывания, где веселимся и изучаем семена и растения. Юнатка нам дает много знаний, и в то же время мы проводим время весело и изучаем их очень понятно и с увлекательными педагогами и занятиями.

Станция юных натуралистов существует более 60 лет. За это время здесь произошло много перемен. Людмила Кузменкова работает на юнатке более 30 лет, а возглавляет ее уже третий год. Она рассказывает, что, несмотря на основную естественнонаучную деятельность учреждения, сотрудники стараются привнести в направленность станции новизну и разнообразие. Таким образом, у детей появляется больше мотивации и заинтересованности.

Людмила КУЗМЕНКОВА, ДИРЕКТОР СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ г. ИРКУТСКА: Вообще наша станция работала по естественнонаучной направленности практически основные годы. Но мы поняли, что надо развиваться, надо увеличивать количество кружков, тех, которые заинтересуют буквально каждого ребенка. Поэтому у нас занимаются не только работой на участках, но и у нас работают кружки. Это и шахматы, айкидо, изо-студия, компьютерная графика.

Сейчас на юнатке занимаются почти две тысячи детей. Набор юных натуралистов на следующий учебный год уже начался.