Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда останется в СИЗО до марта 2020 года

Сегодня в Кировском районном суде Иркутска рассматривали ходатайство следствия о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Сейчас адвокат Сергея Шеверды продолжает знакомиться с делом. Сторона защиты привела довод, что фактически с Шевердой не ведут никаких следственных действий, и просила заменить содержание под стражей на домашний арест. Но следствие считает, что в этом случае экс-министр сможет оказывать давление или вообще уедет из страны, поэтому меру пресечения оставили без изменений. «Продлить срок содержания под стражей Шеверды Сергея Васильевича на 2 месяца 30 суток, а всего на 9 месяцев 3 суток, то есть до 9 марта включительно», — объявила судья.

А накануне ощественная палата Иркутской области заявила, что намерена обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой проконтролировать ход расследования дела о санитарных рубках в заказнике «Туколонь». На заседании выступили эксперты общественной палаты. Они ездили в «Туколонь» вместе с лесопатологами. По их мнению, санитарные рубки были обоснованы. Лес поражен вредителем. Это подтверждают не только иркутские, но и лесопатологи из разных регионов страны. На предыдущем заседании общественников на необходимость исследования профильных специалистов указывали представители областной и природоохранной прокуратуры. На это заседание они не пришли. Областная прокуратура сослалась на невозможность разглашения хода расследования.

Владимир ШПРАХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Полагаем, что обсуждение вопросов, косвенно ставящих под сомнение законность возбуждения данного уголовного дела, сбор информации в подтверждение той или иной позиции, может расцениваться как давление на следствие. Более того, Байкальская природоохранная прокуратура не осуществляет надзор за расследованием данного уголовного дела, в связи с чем информирую вас о невозможности участия.

Напомним, Сергей Шеверда обвиняется в превышении должностных полномочий и пособничестве в незаконных санитарных рубках. Следствие говорит, что он не принял мер по их остановке. Теперь ему грозит до 10 лет заключения. Глава региона Сергей Левченко не раз заявлял: «Дело может быть инициировано заинтересованными лицами. За три последних года Шеверде удалось снизить объем незаконных рубок в два раза и увеличить налоговую отдачу от лесной отрасли в 3,5 раза по сравнению с прошлыми годами».