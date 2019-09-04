Экологический марафон-фестиваль «Минута для будущего» шагает по Иркутской области

В течение недели можно сдать макулатуру, металл, стекло, пластик, батарейки, энергосберегающие лампы на переработку, также принести овощи и корма для животных в приюты и зоопарки. Завтра, 5 сентября, пункт приема будет открыт на Синюшиной горе, на Рябикова, 2Б, 6 числа — в Ново-Ленино по адресу: Розы Люксембург, 215В, а непосредственно в день завершения фестиваля пункт будет работать возле памятника Александру III. Закрытие марафона пройдет 7 сентября. Мероприятие состоится на острове Юность. В программе около 30 активностей: мастер-классы, ярмарка, кулинарный квест и многое другое. На площадке экотехнология местные предприятия расскажут об экологичном производстве, в конкурсе «Еда» примет участие команда поваров. Они будут готовить экологичную еду. На ярмарке представят продукцию местных производителей, начиная от бездрожжевого хлеба и фермерских сыров, заканчивая украшениями для дома и природной косметикой. Фестиваль проходит, в том числе, для того, чтобы привлечь как можно больше людей к экологичному образу жизни.

Наталья ЕРЕМЕЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ПОДАРИ ПЛАНЕТЕ ЖИЗНЬ»: Смысл не в селективном сборе, конечно же. Смысл в том, что мы людям предлагаем узнать, что конкретно они могут сделать для природы. Простыми правилами, простыми привычками снабдить свою жизнь и понимать, что от каждого очень многое зависит. Мы простыми предложениями предлагаем людям внести свой вклад.

Кроме того, на мероприятии подведут итоги Международного конкурса видеороликов «Минута для будущего». В состав жюри войдет Артуро Марко — посол доброй воли ЮНЕСКО, режиссер, военный фотограф и музыкант. Он исполнит свои импровизации на концерте в этот же день. Кроме того, фестиваль посетит и российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева.