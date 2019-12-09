Экологическая акция «Сдай пакет» прошла в областном центре

400 килограммов пластиковых пакетов, 90 килограммов батареек и 7 килограммов использованных зубных щеток. Таков результат экологической акции «Сдай пакет». Она прошла в иркутском дворце спорта «Труд». Ее цель — привлечь общественность к снижению потребления пластиковой упаковки. Весь собранный материал отправится на переработку. Как отмечают организаторы, сборы пластика уменьшились в несколько раз по сравнению с прошлыми акциями. Иркутяне стали вести более экологичный образ жизни и меньше пользоваться пластиковой продукцией.

Алексей КИМ, ОРГАНИЗАТОР ЭКОАКЦИИ «СДАЙ ПАКЕТ»:

За год, за который мы проводим эту акцию, мы видим уже достаточно много изменений и, в том числе, в менталитете наших сограждан, люди становятся более сознательными и более бережно относятся к природе и окружающей среде. Поэтому показательно относительно наших акций, я вижу подвижки в лучшую сторону.

Дарья, УЧАСТНИЦА ЭКОАКЦИИ «СДАЙ ПАКЕТ»:

В основном, я сдала упаковку от молока и от доставки из интернет-магазинов. Каждую вещь в интернет-магазине запаковывают в упаковку. И мне просто даже неприятно видеть, как эти пакеты висят на деревьях потом, разнесенные ветром. Детям моим потом жить, поэтому принесла пакеты и сдала.