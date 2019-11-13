Ярослав Самойлюк борется за жизнь сам, но ему нужна наша поддержка

Остался один на один со своей бедой. Ярослав Самойлюк — воспитанник читинского детского дома, в 2017-м переехал в Иркутск. Молодой человек живет наощупь. Он практически полностью потерял зрение. В очереди на квартиру Ярослав стоит уже много лет. А пока выживает один. К счастью, на пути ему попадаются добрые люди. Сегодня, в Международный день слепых, мы рассказываем историю Ярослава.

Ярослав не любит вспоминать лишь один день своей жизни. Когда в 15 лет случилась серьезная травма головы. Сейчас ему 27. За плечами детский дом и взрослый интернат в Чите. Вместо правого глаза у Ярослава протез. А на левом отслоение сетчатки, атрофия зрительного нерва, глаукома. И практически слепота. В Иркутск переехал в 2017-м, чтобы наблюдаться в микрохирургии. Родственников у него нет.

Ярослав САМОЙЛЮК: Самостоятельно я. И в поликлинику езжу сам я. На остановку иду, остановка недалеко, возле гаражей. Через дорогу меня переводят люди, садят. Я еду спокойно до Центрального рынка, там уже людей прошу до третьей поликлиники. Я стираю сам, готовлю сам, я запекаю вот. Я себя сам обслуживаю.

И это правда. Ярослав сам готовит, стирает, убирается. Пенсия по инвалидности около 20 тысяч. За съемную квартиру отдает 13,5. Оставшееся тратит на капли для глаз и лекарства. Иногда не хватает даже на еду. Накопился долг за квартиру. И именно в этот отчаянный момент его встретила иркутянка Дарья. Вместе с подругой Тамарой через соцсети собрали деньги, долг погасили.

Дарья ШИРЯЕВА: Я шла с работы, увидела молодого человека, который просто шел по стене дома. Я тут же подбежала к нему, начала расспрашивать, что произошло. Он мне все рассказал. Мы пошли с ним в кафе покушали, он был очень голодный, в летних ботинках. Конечно, я не могла отвернуться от человека и решила ему помочь. И стать для него другом. Тамара РАССКАЗОВА: Написали пост в instagram и устроили сбор денег среди подписчиков. Люди оказались очень отзывчивыми, мы собрали нужную сумму, и сейчас мы приезжаем раз-два раза в неделю, привозим Ярику продукты.

Сам Ярослав помощи не просит. Когда спрашиваешь, что ему необходимо, отвечает: трость. Та, что выдали в фонде соцстрахования, давно сломалась. Да и неудобная была. Ярослав мечтает о качественной белой трости. А недавно ему поставили еще один диагноз — гипертония. И молодой человек попросил «говорящий» тонометр. Но из-за того, что он сменил номер телефона, доставить аппарат ему не смогли. После нашего обращения фонду удалось связаться с Ярославом. И сегодня ему передали нужное оборудование.

Юлия БАБИНА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ: В Иркутском региональном отделении фонда социального страхования работают телефоны горячей линии 25-96-10 и 25-96-46, по которым могут обратиться люди по обеспечению техническими средствами реабилитации. Каждое обращение гражданина льготной категории рассматривается в индивидуальном порядке.

В очереди на положенную ему квартиру Ярослав стоит уже много лет. А сейчас хочет пока переехать в жилье подешевле. Идеально подойдет комната в доме рядом с остановкой и магазином. Ярослав очень хочет найти работу. Только пока не берут. А что касается мечты…