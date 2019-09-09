Ярмарка «Сделано на Байкале» прошла в Иркутске

В Иркутске учатся мыслить экологично. Раздельный сбор мусора, блюда из экологически чистых продуктов, а также выставка сувениров, которые безопаснее пластиковой продукции, — все это можно было увидеть на фестивале «Минута для будущего» благотворительного фонда «Подари планете жизнь». Почему люди пришли на него даже в дождь? И при чем здесь Джаред Лето? Расскажем в следующем материале.

Игрушки из дерева, а также маленький городок, сделанный из картона, — все это отличная идея для семейных игр, все это пример бережного отношения к ресурсам планеты.

Галина КУЧЕРЕНКО, УЧАСТНИЦА ЯРМАРКИ «СДЕЛАНО на БАЙКАЛЕ» на ФЕСТИВАЛЕ «МИНУТА для БУДУЩЕГО»: Ну, в общем, чтобы сделать такую игрушку, нужно, наверное, дня четыре потратить. Это только кажется, что легко. Обработать, сделать как надо, покрасить и понять, что это такое.

Порадовали зрителей и кулинары. Для них прошел конкурс экологических блюд. Шедевры, представленные на фестивале, созданы из свежих и чистых продуктов. И, как отмечают все, кто их попробовал, вкусные и полезные. Как сказал председатель жюри конкурса поваров Артур Мартиросян, полезные блюда — самые вкусные. Сам повар дал мастер-класс для своих коллег и кулинаров-любителей.

Артур МАРТИРОСЯН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСА ПОВАРОВ ФЕСТИВАЛЯ «МИНУТА для БУДУЩЕГО» Уровень участников здесь достаточно высокий, потому что ребята подготовились. Главное правило — это, чтобы в каждом блюде содержался локальный продукт, а именно то, что возле нас растет. При этом продукты должны быть экологически чистыми с минимальной обработкой.

Настоящая феерия из большого количества разнообразных гостей. Основная задача праздника — показать людям, как взрослым, так и детям, что такое экологичное поведение. Одна из ведущих мероприятия — известная телеведущая Татьяна Лазарева. Она, в свою очередь, отметила: подобные события должны выходить за рамки региона.

Татьяна ЛАЗАРЕВА, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: Что касается этой истории, то я вижу, насколько в Иркутске это важно. Мы с Натальей Еремеевой обсуждали это неоднократно. И я вижу, что это растет, и количество людей, которые об этом узнают, их все больше.

В этом году праздник прошел с размахом. Гости могли увидеть большой самовар с душистым чаем, посетить ярмарки товаров иркутских мастеров и фермеров, попробовать уникальный бездрожжевой хлеб. Его готовит прихожанка Харлампиевского храма. А еще все желающие участвовали в тематических мастер-классах и обменивались друг с другом игрушками и детскими книгами на тему экологии.

Наталья ЕРЕМЕЕВА, ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ПОДАРИ ПЛАНЕТЕ ЖИЗНЬ»: Наша задача сегодняшнего марафонфеста — это создать такой прецедент, чтобы люди задумались изменить своей привычке в сторону защиты природы.

Кульминация экологичного марафона — концерт и награждение. Авторам лучших видеороликов на тему экологии вручили дипломы фестиваля. Перед гостями выступил итальянский композитор, посол доброй воли ЮНЕСКО Марко Артуро Мессина. Не успев завершить это мероприятие, организаторы уже планируют следующее. Так, с целью привлечь внимание общественности к проблемам озера Байкал на него планируют пригласить звезду мирового уровня, экологического посла Джареда Лето — популярного актера и певца, обладателя премии «Оскар».