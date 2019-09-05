Яблоневый сад под Иркутском станет больше

Крестьянско-фермерское хозяйство Максима Раченко намерены расширить на 5 гектаров. Его сад посетили представители администрации Иркутского района.

2 гектара земли и 200 сортов яблок. И не где-нибудь, а у нас в Сибири. Прямо в Иркутском районе, рядом с селом Пивовариха, растет настоящий яблоневый сад. Уже больше 20 лет Максим Раченко занимается разведением яблочных культур. Кроме того, выводит новые сорта. Сейчас здесь есть все плодовые и ягодные культуры, которые можно вырастить на территории нашей области, и они во многом лучше тех, что привозят к нам из-за границы.

Максим РАЧЕНКО, ДОКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК: Сибирские сорта ничем не хуже по вкусу, а может быть, даже и лучше. А по содержанию биологически активных веществ наши сорта намного превосходят западные сорта, американские, североамериканские. Поэтому яблоки сибирские — это не только красиво и вкусно, это наше здоровье и долголетие.

Вся семья Раченко влюблена в свой сад. Сам Максим и его жена — биологи, старшая дочь Анна сейчас учится в аграрном университете и тоже намерена посвятить свою жизнь семейному делу. С раннего детства она практически жила в саду, все, что знает, знает от папы. Он не только для нее, но и для всей области настоящий кладезь знаний.

Анна РАЧЕНКО: К сожалению, у нас в регионе единственный сейчас специалист по плодоводству, не то, что их мало, единственный специалист по плодоводству — это мои ближайший родственник Максим Анатольевич Раченко, то есть мой папа. Других специалистов по плодоводству от Урала и до Дальнего Востока просто нет.

Уже давно единственный специалист в области по плодоводству и его семья мечтают о расширении своего хозяйства. Не раз Максим Раченко обращался к мэру Иркутского района с просьбой помочь с расширением территории. Семья готова снабжать яблоками и саженцами весь район, нужно совсем немного. И вот, кажется, мечта становится ближе. Сегодня по яблоневому саду семьи Раченко прогулялись представители администрации Иркутского района и Ушаковского муниципального образования. Попробовали яблочки прямо с дерева и убедились: расширять нужно.

Леонид ФРОЛОВ, МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Вы сами видели, прошли, посмотрели. Человек занимается, нужно помогать. Если к нему обращаются и наши садоводы, ДНТ, СНТ, у нас около 500 их, понимаете, если они это покажут, разузнают, отбоя не будет. Такой урожай прекрасный.

История у этого прекрасного урожая совсем не простая. Сад появился на месте мусорки. Сейчас земля находится в аренде на 49 лет, но администрация намерена внести изменения в генеральный план и даже расширить территорию. И в скором времени яблоневый сад Раченко станет больше на 5 гектаров, а у жителей района появятся свои сибирские яблоки.