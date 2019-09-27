Известный детский хирург Юрий Козлов и выдающийся аграрий Илья Сумароков получили почетный знак «Признание»

Награды лауреатам этого года вручил сегодня председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Традиционно церемония вручения знака Юрия Абрамовича Ножикова проходит в рамках празднования Дня Иркутской области, начиная с 2011 года. Кандидатов определяет общественный совет и окончательно утверждает областной парламент. Юрий Козлов — заведующий отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей Ивано-Матренинской больницы, победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач» в номинации «Лучший детский хирург». Илья Сумароков — генеральный директор предприятия «Усольский свинокомплекс», заслуженный работник сельского хозяйства.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это два выдающихся человека. Мы все их прекрасно знаем. Мы знаем их волевой характер, преданность своему делу. Мы знаем, что они всю жизнь посвятили тому, чем они занимаются. Самоотверженно, весь свой талант посвятив нам.