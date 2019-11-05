Из-за перепада температур в Иркутске будет гололед

Многие ДТП происходят из-за гололеда. В межсезонье водителей просят быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Также учитывать метеоусловия и технические характеристики автомобиля. А пешеходам напоминают: в непогоду их практически не видно, поэтому лучше носить светоотражающие элементы на одежде и переходить дорогу только по переходам. К слову, погода в ближайшие дни будет лишь способствовать гололеду. Сегодня вся Иркутская область находится во влиянии холодного атмосферного фронта с минусовыми температурами даже днем. Ближайшая ночь также будет прохладной: по региону термометры покажут от 9 до 21 градуса ниже ноля. На севере области, например в Катангском районе, ночные температуры уже опустились до -30. А во второй половине рабочей недели грядет потепление.

Юлия ЯНЬКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: 7 и 8 ноября в целом по области сохранится неустойчивый характер погоды: будет идти снег, местами с порывистым ветром до 14 метров в секунду. А вот в южных районах и в городе Иркутске погода ожидается преимущественно без осадков, и днем температуры воздуха будут колебаться от +2 до +7 градусов. Плюсовые температуры днем и минус ночью создают благоприятные условия для образования гололедицы и гололеда.