Из-за аномально теплой погоды в Иркутском зоосаде проснулись барсуки

Из-за аномально теплой погоды на месяц раньше проснулись барсуки в Иркутском зоосаде. Совсем недавно там ежик Рэмбо дал прогноз на раннюю весну, а теперь пара хищников его подтвердила. Животных обнаружила сотрудник зверинца воскресным утром.

Анастасия СТОЦКАЯ, РАБОТНИК ИРКУТСКОГО ЗООСАДА: Пришла, а они гуляют, играют, разносят вольер, что для них очень странно, поскольку они просыпаются в конце февраля примерно. Это потомство наших барсуков, сами родители еще спят, то есть они еще просыпаться даже не думают. Эти бегают, прыгают, уже даже подкармливаем мы их.

Одно животное съедает полтора килограмма мяса в день, а еще овощи и фрукты. Родителей этих барсуков, любимцев посетителей, зовут Марик и Нюша. А у молодой пары, им всего второй год, еще нет имен. Мы предлагаем вам поучаствовать в выборе. Присылайте свои варианты кличек в instagram нашего телеканала аисттв.ру и Иркутского зоосада — @aisttv.ru ; @irkzoogarden.