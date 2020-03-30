Ивано-Матренинская детская больница в Иркутске работает в штатном режиме

«Это просто безобразие!» — так отреагировали врачи Ивано-Матренинской детской больницы Иркутска на еще один аудиоролик в интернете. В нем говорится, что медучреждение переводят на усиленный режим работы из-за якобы нескольких случаев заболевания детей коронавирусом. Сегодня наша съемочная группа побывала на месте и выяснила, что больница работает штатно. Да, часть плановых операций перенесена, но экстренную помощь оказывают в полном объеме. Чтобы разгрузить в случае необходимости инфекционную больницу, всех детей с обычными инфекциями переводят в Ивано-Матренинскую. Для этого открыты дополнительные помещения.

Владимир НОВОЖИЛОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: «Бабка с Мегета какая-то чо-то сказала», а информацию эту по сетям запустили! И это разносится среди людей. Никакой паники у нас нет. Все работают в плановом режиме, спокойно. Инфекционная больница будет оказывать свой вид помощи, по COVID-19 там у них центр организуется. Соответственно, поток обычных детских инфекций переводится к нам, мы к этому готовы полностью. И даже если вдруг возникнет чрезвычайная ситуация, то мы и к ней готовы.