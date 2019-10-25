Историю настоящей любви могут узнать иркутяне в музее города

История настоящих людей о настоящей любви, которой даже война не помеха. В музей истории Иркутска недавно принесли картину, несколько фотографий и письмо. В 1942 году раненый солдат подарил их медсестре со словами благодарности и признанием в нежных чувствах. Он писал ей и после. Только вот они больше никогда не встретились. О прекрасной, но так и несбывшейся любви, наш следующий материал.

В улыбку медсестры Нонны Чекулаевой невозможно было не влюбиться. В военные годы она работала в иркутском госпитале. Там и встретила Ивана Клевицкого. Молодой художник потерял покой. И прямо в госпитале написал картину — копию произведения Ивана Хруцкого «Цветы и плоды». А отдал подарок, уже уезжая на фронт, вместе с трогательным письмом. «Многоуважаемая Нонночка, решил дать ответ на твое письмо. Это моя первая переписка в моей прожитой жизни». Так начинается письмо, которое Иван Клевицкий написал, находясь в иркутском госпитале 23 марта 1942 года. Теперь оно вместе с картиной и фотографиями станет экспонатом музея истории Иркутска. Свои фотографии Иван тоже нежно подписывал «Нонночке». Все это родственницы Нонны принесли в музей истории Иркутска. Рожденная еще до войны дочь Татьяна вспоминает: Клевицкий писал матери и после отъезда. Но потом его след потерялся.

Татьяна БЕРЕЖНОВА, ДОЧЬ НОННЫ ЧЕКУЛАЕВОЙ: Мама рассказывала про больных, с какими она там общалась, с ранеными. И что вот один художник там был, и он ей нарисовал картину в подарок. Он у нас был в гостях, картина эта потом висела у нас дома.

Эта картина стала семейной реликвией. После войны Нонна Чекулаева работала лаборантом в институте микробиологии, а на пенсию ушла из второй городской поликлиники в 80 лет.

Римма ГРАБЛЕВСКАЯ, ПЛЕМЯННИЦА НОННЫ ЧЕКУЛАЕВОЙ: Медик, по образованию фельдшер-акушер. Ей много чего пришлось делать по медицинской части. И больные, раненые были все в нее влюблены, потому что она очень о них заботилась. И она всю жизнь так заботилась о больных, что все больные отвечали ей теплом. Любовь РУБАНЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ ИСТОРИИ г. ИРКУТСКА: На фоне всей этой трагедии в то время по всей стране эти предметы рассказывают об искренних чувствах, о любви просто солдата к медсестре. Это, наверное, реальное доказательство того, что любовь была и в те далекие трудные годы.

Умерла Нонна в 1995-м. И только недавно, разбирая архивы, ее дочь и племянница обнаружили фотографии и письмо. И решили, что эта история должна остаться в памяти не только одной семьи, но и города, в котором посреди войны задолго до Победы случилась эта любовь.