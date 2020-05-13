Историческую усадьбу продают в Иркутске за 36 миллионов рублей

Объявление выставлено на одном общедоступном интернет-сайте. Продавец сообщает о том, что «объект обладает уникальной перспективой развития и очень выгоден для инвестиций». И также предлагает сразу варианты использования здания почти в тысячу квадратов под офис крупной компании, медицинский центр или детское учреждение. При этом уже около пяти лет старинный особняк конца XIX века известного книгоиздателя, купца Владимира Посохина заколочен.

Алексей ПЕТРОВ, ИСТОРИК:

Старожилы помнят, что когда-то здесь начинала жизнь вторая школа, это когда ее еще не было на Синюшиной горе. А потом здесь работала 8-летка 14 школы. Но в 1978 году этой школе поставили новое здание на Карла Либкнехта, где она сейчас работает, и она отсюда съехала. Объявление, которое мы прочитали на сайте, оно несколько удивило. Не думаю, что кто-то купит, потому что состояние неприглядное и нужно вбухать сюда немало денег.

В службе по охране памятников культурного наследия Иркутской области нам сообщили, что в продаже старинного особняка на сайте объявлений в интернете ничего кощунственного не видят. Здание уже достаточно давно находится в частной собственности. С новым владельцев дома Посохина специалисты ведомства обязательно проведут беседу, объяснят, какие работы разрешены и как нужно беречь памятник архитектуры.