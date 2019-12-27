Иркутскую митрополию возглавил епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан27.12.19
Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим назначен главой Ярославской и Ростовской митрополии. Такое решение этой ночью озвучил священный синод. А иркутскую митрополию возглавил епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан. Ему же поручили временное управление Братской епархией. Новый глава иркутской митрополии родился в 1971 году в Иркутске. Окончил авиационный техникум и политех. Обучался в Тобольской духовной семинарии.
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