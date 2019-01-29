Иркутскую городскую клиническую больницу №3 в этом году ждет реорганизация

К медицинскому учреждению присоединят вторую городскую поликлинику. Цель таких изменений — улучшить качество и доступность медпомощи населению. Кадры при этом сокращать не будут. Предусмотрены капитальные и текущие ремонты в зданиях, оснащение недостающим оборудованием, привлечение новых сотрудников, а также повышение квалификации действующих.