Иркутскому ветерану Виктору Степанову к 75-летию Победы вручили юбилейную медаль

Он 4 года посвятил авиации и рано попал на фронт. Виктор Степанов — инвалид Великой Отечественной войны. У 93-летнего ветерана 2 дочери, 4 внука и 5 правнуков. В преддверии праздничной даты указом президента Виктор Михайлович удостоен юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В торжественной обстановке вместе со школьниками ветерана наградил и поздравил глава региона Игорь Кобзев. Также в честь него дети исполнили песни военных лет. Память погибших почтили минутой молчания.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Степанов Виктор Михайлович указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». От имени президента РФ вручаю лично. Виктор Михайлович, вам слова благодарности, мы рады, что вы здесь. Наша забота о вас будет постоянной.

Виктор СТЕПАНОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

Я с 43-го по 47-й служил в авиации мотористом. Вся война так прошла. Ждали Победы. Победа будет за нами.