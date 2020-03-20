Иркутскому спасателю Михаилу Дмитриеву вручили награду

Спасателя Михаила Дмитриева, который поймал девушку, выпавшую с 14 этажа в Иркутске, наградили. Благодарственное письмо и часы вручил ему сегодня врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Также глава региона предложил получить образование в Московской пожрано-спасательной академии. Сейчас у Михаила два диплома, но в сфере бизнеса и управления и экологии. Поступление в вуз поможет ему повысить профессиональную категорию. Сам герой, в свою очередь, попросил льготы. Не для себя, для всех спасателей Иркутской области. Ведь сохранять жизни людей — для них всех ежедневная работа.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Вы спасли жизнь 15-летней школьнице, пользователи сетей и я лично благодарны за то, что вы сделали. Готов дать рекомендации, и вы дальше уже получите образование по соответствующей специальности.

Михаил ДМИТРИЕВ, СПАСАТЕЛЬ 3-ГО КЛАССА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МКУ г. ИРКУТСКА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»:

Конечно, эта работа в основном не сильно видна всем. Мы приехали, дело свое сделали, уехали. Для нас это обычная работа, но когда это оценивают уже, за это поощряют — это приятно.