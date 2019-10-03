Иркутскому государственному медицинскому университету исполнилось 100 лет

Юбилей старейшего медицинского вуза Восточной Сибири. Иркутскому государственному медуниверситету исполнилось 100 лет. О его истории и о тех, кто стоит на страже нашего здоровья, в следующем материале.

Иркутский государственный медицинский университет, лекция для будущих врачей в одном из старейших высших учебных заведений Сибири. Он был открыт 1919 году в виде медицинского отделения при Иркутском государственном университете. В наших архивах нашлось интервью выпускницы первого потока студентов.

Маргарита КУЗНЕЦОВА-МАТИЕВСКАЯ: Принимали на первый курс без экзаменов. Первые лекции, которые нам читал профессор Бушмакин, читал замечательно. Он говорил, какими качествами должен обладать врач. Врач должен быть добрым, великодушным. Должен хорошо относится к больным, хорошо знать свою специальность. Читать и учиться всю жизнь врач должен.

В 1930 медицинский факультет Иркутского государственного университета выделился в самостоятельный институт, а впоследствии получил и подтвердил звание университета.

Сегодня медуниверситет — это сотни преподавателей, исключительно научных работников и практикующих врачей. Это тысячи студентов, которые читать и учиться по добрым наставлениям первого декана продолжают и теперь.

Людмила ВАСИЛЬЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ГИСТОЛОГИИ ИГМУ: Мне, безусловно, нравится работать в вузе, потому что здесь есть возможность заниматься наукой, заниматься с теми, кто хочет продвигать эту науку, работать с аспирантами и т.д. И одновременно работать со студентами, потому что это наше будущее.

В свое столетие медуниверситет остается одним из ведущих вузов Восточной Сибири. Его выпускники разлетелись по всему миру.

Ойдов БААТАРХУУ, ПРЕЗИДЕНТ МОНГОЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ по ИЗУЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ: У нас уже работают в хирургическом отделении наш врач, который выпускник Иркутского медицинского университета. И мы гордимся, что более 350 выпускников у нас работают в Монголии. Не только как врачи, а ведущими врачами в Монголии. Поэтому это очень радостно.

Многие остались в родном Иркутске и делают здесь уникальные операции. Радион Расулов — хирург Иркутского онкодиспансера — в прошлом месяце провел первую в Иркутской области операцию по пересадке печени от родственника. К 100-летию вуза приурочили международный симпозиум, посвященный раку печени. Врачи делятся опытом и рассказывают о своем тесном сотрудничестве.

Радион РАСУЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по ХИРУРГИИ: 15 лет назад я ездил в Монголию и учил монголов оперировать рак поджелудочной железы. А сейчас я езжу в Монголию, чтобы научиться у монголов, у своих друзей уже, бывших моих учеников, сейчас они учителя мои стали, как оперировать рак печени. Патрис МАРШ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ПЕРСПЕКТИВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ УНИВЕРСИТЕТА ГРЕНОБЛЬ-АЛЬПЫ (ФРАНЦИЯ): У нас очень давняя дружба с Иркутским университетом, я приехал в первый раз в прошлом году, сотрудничал с командой онкоцентра, с профессором Расуловым, мы работали по программам трансплантации и резекции печени. Я был впечатлен очень высоким уровнем медицины здесь, хирургическими командами, вы очень счастливые, что они у вас есть!

В год своего столетия Иркутский медицинский молод, современен и полон планов на будущее.