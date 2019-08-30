Иркутское предместье Рабочее празднует 220 лет

Рабочему 220 лет! Это предместье в Правобережном округе — одно из старейших в Иркутске. Отметили юбилей широко. На стадионе «Динамо» праздник открыла интерактивная программа для детей, танцевальные флешмобы. Для жителей организовали фестиваль кваса, конкурсы, лотерею, подготовили кулинарные мастер-классы. В программе мероприятий учли пожелания как взрослых, так и самых маленьких иркутян, чтобы каждому было интересно независимо от возраста. Кроме этого, на стадионе развернули зону отдыха с настольными играми. Поздравил жителей Рабочего мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Сегодня мы прилагаем по возможности все усилия для того, чтобы этот район развивался. Посмотрите, несколько лет назад мы построили новый блок 66 школы, проектируем здесь самый большой муниципальный ледовый дворец, который здесь будет на улице Ленской расположен. Ремонтируем дороги и будем продолжать это делать. И, конечно же, я думаю, что впереди у этого района с его славной историей. Такое же славное будущее. Я всех еще раз поздравляю, счастья всем и успехов!