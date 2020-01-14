Иркутский зоосад принимает новогодние елки

Елки в домах выполнили свою новогоднюю миссию, но они еще могут принести пользу. Например, неравнодушные иркутяне уже отвозят хвойные в иркутский зоосад, где деревья пойдут на корм животным. Но одними елками жители зоосада сыты не будут. Чем еще можно помочь питомцам, расскажем далее.

Анастасия ТЮХТЕНЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСКУРСИОННОГО ОТДЕЛА ИРКУТСКОГО ЗООСАДА: Сейчас заканчиваются праздники новогодние, и уже елки начинают выбрасывать люди. У кого-то они стоят до конца февраля, а многие жители нам приносят елочки, и мы их с удовольствием принимаем. Так как хвоя очень полезна нашим животным как для еды, так и для подстилки. Мы всегда рады, приносите елки.

Главное, перед тем как отдать елку, необходимо снять с нее все игрушки и мишуру. При подъезде к иркутскому зоосаду в глаза сразу бросается специально отведенное место, где можно оставить привезенное деревце.

Анастасия ТЮХТЕНЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСКУРСИОННОГО ОТДЕЛА ИРКУТСКОГО ЗООСАДА: У нас в зоосаде есть также и хищники, и разные другие животные. Хищникам, конечно, елки не подходят, так как они питаются только мясом, также фруктами. Мы принимаем от наших жителей с большой радостью фрукты, овощи. Это может быть капуста, свекла, морковь, кабачки. У кого могут быть фрукты, яблоки, бананы. Конечно, они не должны быть в испорченными виде. Также мы принимаем от наших жителей и разное зерно. Это может быть и овес, и пшено, и пшеница. Солому и сено тоже с удовольствием примем.

Питомцев в иркутском зоосаде огромное количество. И каждому требуется особый подход. Поэтому любая помощь бесценна. Да и выбрасывать живую елку на мусорку жалко, тем более если можно порадовать обитателей зоосада.