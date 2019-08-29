Иркутский зоопарк открыл свои двери для посетителей

Сегодня свое открытие празднует Иркутский зоопарк. Напомним, что новый дом для животных начали создавать 3 месяца назад. Площадь зоопарка в 4 раза больше, чем было у Иркутской зоогалереи в Центральном парке. Теперь звери заживут в современных вольерах. Перевезли около 100 видов животных. Среди них кенгуру, амурский тигр, львица и павлин. Остальных крупных зверей заселят в течение сентября.

Людмила ИВУШКИНА, КООРДИНАТОР ИРКУТСКОГО ЗООПАРКА: Все животные приживаются. Мы постарались сохранить домики с их запахом, мы постарались сохранить какие-то веточки, чтобы животные чувствовали, что они не попали в совсем новую обстановку, поскольку здесь материалы по большей части не те, которые были у нас. Перевезли уже почти всех. То есть 90% точно. А остальных уже потихоньку будем подвозить.