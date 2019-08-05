Иркутский «Зенит» потерпел поражение от «Сахалина» — 0:1

Уступили в равной игре. Иркутский «Зенит» проиграл «Сахалину» в домашнем матче первого тура первенства профессиональной футбольной лиги со счетом 0:1. Команды играли от обороны. По ходу матча опасных моментов было немного. Единственный гол забили сахалинцы в конце первого тайма. Уже в добавленное время Алмаз Фатихов точно пробил головой. Во втором тайме иркутяне прибавили, много атаковали, но, несмотря на все усилия, отыграться подопечным Олега Яковлева не удалось.

Олег ЯКОВЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ЗЕНИТ» (г. ИРКУТСК): К сожалению, уступили в достаточно равной игре. Опасными моментами команда, к сожалению, не забила. Обе команды отнеслись к игре очень серьезно. То, что «Сахалин» играл от обороны, подтверждает мои слова, что к нам будут относиться совершенно по-другому.

Следующий матч «Зенит» проведет в Иркутске 6 августа с футбольным клубом «Новосибирск».