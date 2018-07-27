Иркутский «Зенит» начал подготовку к новому сезону

Футболисты вышли из отпуска в конце июня, а уже на следующей неделе их ждет первая игра, с командой «Чита».

Праздник футбола закончился, начинаются спортивные будни. Футбольный клуб «Зенит» постепенно выходит из летнего отпуска. Сегодня — первая тренировка. Игроки уже прошли двухнедельные сборы на турбазе «Чайка», правда по словам главного тренера не все поставленные задачи удалось выполнить. По ходу сборов, погода заставила вносить коррективы в подготовку. Однако несмотря на все неурядицы, с настроем у игроков полный порядок.

Алексей ЮЩУК, ИГРОК ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ»: Настроение хорошее, новый сезон начинается, у всех желание, побыстрей бы уже начался сезон. Выиграть первую игру, и дальше пойдёт. Хотим выиграть, пройти дальше, на первую лигу.

А игра совсем скоро. Сезон для Зенита начнётся в гостях кубковой встречей. Тридцать первого июня иркутские футболисты сыграют матч одной шестьдесят четвёртой финала в Чите против одноимённой команды. В прошлом сезоне «Чита» заняла первое место в зоне «Восток» второго дивизиона, но не смогла уйти на повышение по финансовым причинам, что никак не может радовать поклонников всего сибирского футбола.

Олег ЯКОВЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ»: Команда «Чита» очень сильно изменилась, скажем так, поэтому переиграть не переиграть. Да, у нас есть свои наработки, которые мы пытаемся здесь сделать, попытаемся это всё воплотить на игре, чтоб у нас прошло, а как получится, узнаем тридцать первого. Илья КУНГУРОВ, КАПИТАН ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ»: Нам нужна победа, будем стараться. Как получится, у нас не было спарринг-партнёров здесь, поэтому щас первая игра будет официальная, думаю, тяжёлая будет она. Будем биться.

Главный тренер отмечает, в межсезонье состав соперников претерпел некоторые изменения, что несомненно на руку иркутянам. Ведь состав самого Зенита изменился незначительно: подписали контракт четверо перспективных местных футболистов, ушло ровно столько же. За одного из покинувших «Зенит» спортсменов — Григория Труфанова — можно только порадоваться — он ушёл на повышение в «СКА-Хабаровск» и уже успел провести полноценную игру в футбольном национальном первенстве против «Краснодара-2».