Долгожданная победа! Иркутский спортсмен Гусейн Гусейнов стал лучшим на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе. На соревнования съехались около 400 юниоров со всей страны. Это один из трех турниров, на которых распределяют места в юношеской сборной России. В финале Гусейн Гусейнов встретился с Георгием Тибиловым из Осетии. С этим спортсменом иркутянин соревновался уже несколько раз и вот, наконец, одержал победу.

Гусейн ГУСЕЙНОВ, МАСТЕР СПОРТА РФ по ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ: Я очень сильно настраивался именно на него. Хотел доказать, что я лучше. Я очень хотел, чтобы он тоже в финал вышел, чтобы я с ним именно встретился в финале. И я доказал, что я лучше. Я этому очень рад, порадовал всех своих близких и тренера, самое главное.

Следующий турнир по греко-римской борьбе для Гусейна состоится в Махачкале в мае следующего года.