Покорить высоту и почувствовать себя скалолазом. Такую возможность иркутский скалодром предоставил детям, которые остались без попечения родителей.

Эти юные спортсмены пришли на скалодром впервые. Чтобы добраться до вершины, им нужно крепко держаться за выступы и соблюдать технику скалолазания. Она построена по простому принципу: проход трассы должен быть максимально экономичным по затрате сил, а точные движения помогать преодолеть наибольшее расстояние. Скалолазам нужно не подтягиваться за зацепы, а выталкивать себя ногой вверх. Такое упражнение очень полезно для здоровья и подходит людям практически любого возраста.

Оксана МАЛАХОВА, ИНСТРУКТОР по СКАЛОЛАЗАНИЮ: В нагрузке находятся все группы мышц. Хорошо развивается спина, мышечный корсет спины. И, помимо общефизической нагрузки, еще очень хорошо работает логическое мышление. Нужно продумывать свои маршруты, нужно думать, куда переставлять ноги.

На скалодроме не нужно бояться совершать ошибки, ведь безопасность обеспечивает автоматическая страховка. Сейчас спортсмены покоряют ровную трассу, подходящую новичкам. Но даже на ее прохождение нужно затратить немало сил.

Уже полгода иркутский скалодром приглашает на бесплатные занятия детей из неблагополучных семей и сирот. Попробовать себя в роли скалолазов уже смогли ребята из 5 детских домов. С помощью благотворительных занятий организаторы хотят приобщить детей к спортивному образу жизни.

Андрей МЕЛИКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ СКАЛОДРОМОМ: Скалолазание в целом – достаточно непопулярный вид спорта в Иркутске. Мы его стараемся развивать. Именно для детских домов, потому что просто это можем делать. Ну и хотим добиться того, чтобы другие организации также подхватили наш пример.

По словам тренеров, полученные навыки необходимы не только при восхождении на настоящую гору. Скалолазание помогает побороть страхи, развить уверенность и волевые качества. Дети познают радость преодоления препятствий. А это пригодится им не только в учебе, но и во взрослой жизни.