Иркутский сапожник удивляет клиентов коллекцией миниатюрной обуви

Иркутский сапожник удивляет клиентов коллекцией миниатюрной обуви

26.11.19

Сегодня во всем мире свой профессиональный праздник отмечают мастера обувного дела.  Ремесло создания обуви всегда было и остается крайне востребованным занятием. Но профессия  сапожника не так скучна, как может показаться. Не обходится и без виртуозного подхода к работе.  Наш земляк Виктор Баженов уже больше 10 лет удивляет не только иркутян, но и весь мир своим творчеством. Всем посетителям мастерской он с гордостью показывает свою коллекцию миниатюрной обуви. Самый маленький экземпляр в длину полсантиметра. Еще одно чудо-творение мастера – это огромный, полутораметровый сапог. Что еще придумает  знаменитый сапожник? Это он оставил в секрете. А пока Виктор Баженов продолжает делать свою работу: ремонтировать обувь постоянных клиентов.

 

Ольга ЛАТЫШЕВА, ПОСТОЯННЫЙ КЛИЕНТ:

Услугами этого сапожника пользуемся уже очень много лет. К нему обращается за ежедневной услугой большое количество людей, проживающих в этом микрорайоне. И он очень хороший мастер своего дела.

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