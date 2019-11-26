Иркутский сапожник удивляет клиентов коллекцией миниатюрной обуви

Сегодня во всем мире свой профессиональный праздник отмечают мастера обувного дела. Ремесло создания обуви всегда было и остается крайне востребованным занятием. Но профессия сапожника не так скучна, как может показаться. Не обходится и без виртуозного подхода к работе. Наш земляк Виктор Баженов уже больше 10 лет удивляет не только иркутян, но и весь мир своим творчеством. Всем посетителям мастерской он с гордостью показывает свою коллекцию миниатюрной обуви. Самый маленький экземпляр в длину полсантиметра. Еще одно чудо-творение мастера – это огромный, полутораметровый сапог. Что еще придумает знаменитый сапожник? Это он оставил в секрете. А пока Виктор Баженов продолжает делать свою работу: ремонтировать обувь постоянных клиентов.

Ольга ЛАТЫШЕВА, ПОСТОЯННЫЙ КЛИЕНТ: Услугами этого сапожника пользуемся уже очень много лет. К нему обращается за ежедневной услугой большое количество людей, проживающих в этом микрорайоне. И он очень хороший мастер своего дела.