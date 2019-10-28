Иркутский рок-хор «Наши люди!» стал победителем в конкурсе «Битва хоров»

«Битва хоров». Здесь не сходятся стенка на стенку, здесь лучшего выявляют на сцене. Естественно, с помощью музыки и голосов. В Иркутске прошел 8 конкурс музыкальных любительских коллективов.

8-й конкурс — 8 коллективов. Таковы цифры «Битвы хоров» этого года. А еще это почти 100 участников и полный зал зрителей. Среди заданий исполнение двух песен: на иностранном языке и «хиты 80-90-х».

Татьяна ДОЛИНА, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА «БИТВА ХОРОВ»: Уровень поднимается с каждым годом. И это заметно. И нам, руководителям и организаторам этого проекта, и членам жюри. Потому что в членах жюри есть люди, которые с нами постоянно. И они замечают очень мощный рост и интерес к проекту.

«Наши люди!» — этот хор даже внешне отличается от остальных участников. Во-первых, он исполняет только рок. Во-вторых, под живую музыку. Для участников — непрофессиональных исполнителей — это второй конкурс. Первый был разведкой. В этот раз настрой очень серьезный.

Ольга ЗАМАЩИКОВА, УЧАСТНИК РОК-ХОРА «НАШИ ЛЮДИ!»: Мы встречались не только в отведенные нам репетиционные часы, но и просто так. Потому что сдружились. И вообще этот проект нам подарил не только возможность выступить на сцене, но и настоящих друзей. В нашем коллективе добавилось несколько участников, и каждый из них стал настолько своим и родным, что очень жаль, что «Битва Хоров» бывает так редко.

Редко, но как оказалось метко. Ведь, кроме дружбы, «Наши люди!» получили еще и главный приз. Это было единогласное решение жюри.