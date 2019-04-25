Иркутский полицейский спас жизнь полуторагодовалого ребенка

Помощь, которая пришла как никогда вовремя. Иркутский полицейский спас жизнь ребенка. Он помог сопроводить машину с полуторагодовалой девочкой до больницы. Отец ребенка Сергей Лобанов рассказал, что из-за сильного обезвоживания организма у дочки наступили судороги, она потеряла сознание. Родители повезли ребенка в больницу, по дороге увидели полицейскую машину, попросили помочь. Сотрудник спецроты, капитан полиции Андрей Елгушев включил сирену на полную громкость, по громкоговорителю просил других водителей прижаться к обочине и проскочил несколько перекрестков на красный сигнал светофора. И если бы не полицейский, ребенка могли уже не спасти.

Сергей ЛОБАНОВ, ОТЕЦ: Он нас доставил оперативно в Ивано-Матренинскую больницу, у ребенка было очень критичное состояние, ребенок был без сознания, мы приняли решение ехать, и как хорошо, что на дороге нам попался такой мужественный офицер. Спасибо ему огромное, побольше таких сотрудников на службе.

В больнице девочка пролежала неделю. Сергею Лобанову удалось разыскать полицейского, который спас жизнь его ребенку. На выписке офицер подарил крестнице игрушку и пожелал не болеть.