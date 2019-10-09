Иркутский планетарий приглашает наблюдать метеорный поток Дракониды

Метеорный поток Дракониды можно будет наблюдать сегодня. Иркутский планетарий и региональное астрономическое общество организуют встречу для всех любителей астрономии. Она состоится с 20 до 22 часов в парке рядом с домом культуры поселка Мамоны, возле знака «Здесь наблюдают метеоры». В программе лекция о метеорном потоке, раздача информационных материалов, подсчет метеоров.

Евгения СКАРЕДНЕВА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ИРКУТСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ:

Конечно, нам нужная ясная погода. Если будут облака, то посчитать падающие звезды не удастся, но если будут разрывы, переменная облачность, наблюдения провести нам позволит.

Участие в наблюдениях бесплатное. С собой можно взять складные стульчики или кресла, чай в термосах. И, главное, одеваться очень тепло. Мероприятие проходит в рамках Всемирной недели космоса.