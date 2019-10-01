Как хорошо вы знаете историю высадки человека на Луну? Проверить можно уже в эту пятницу. Иркутский планетарий приглашает на астрономический диктант. Он пройдет 4 октября, в первый день Всемирной недели космоса, которая в этом году посвящена 50-летию полета на естественный спутник Земли. Диктант впервые провели в 2016 году, тогда выяснилось, что иркутяне знают астрономию на «удовлетворительно» — примерно половина ответов была правильной. В этом году участникам диктанта предложат 35 вопросов с вариантами ответов. Мероприятие пройдет на двух площадках: в самом планетарии и библиотеке имени Уткина. Начало в 19.00. Лучшим обещают призы.