Иркутский планетарий представит подкупольный концерт «Щелкунчик»

Нестареющая классика под звездным небом. Иркутский планетарий и саксофонист Андрей Гедеон разработали новую авторскую программу — подкупольный концерт «Щелкунчик». В его основе музыка легендарного Петра Чайковского. Партию саксофона исполнят сам Гедеон на глазах у зрителей. Он также проработал партии остальных инструментов. Они будут звучать в записи. Музыкальная часть сопровождается космическими пейзажами и полетами героя между разными уголками Вселенной.

Павел НИКИФОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ:

Это произведение будет исполнено полностью, ну и, соответственно, на куполе планетария мы увидим космическое путешествие, интерпретацию той Вселенной, увиденной глазами Щелкунчика.

Андрей ГЕДЕОН, САКСОФОНИСТ:

Главный герой нашего представления — это создатель Вселенной. И если бы его имя прозвучало, то это было бы как какие-то щелкающиеся приборы, звуки, которые можно поймать только специальными радиоприборами. Мы его назвали «Щелкунчиком».