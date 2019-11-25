Иркутский планетарий представит подкупольный концерт «Щелкунчик»25.11.19
Нестареющая классика под звездным небом. Иркутский планетарий и саксофонист Андрей Гедеон разработали новую авторскую программу — подкупольный концерт «Щелкунчик». В его основе музыка легендарного Петра Чайковского. Партию саксофона исполнят сам Гедеон на глазах у зрителей. Он также проработал партии остальных инструментов. Они будут звучать в записи. Музыкальная часть сопровождается космическими пейзажами и полетами героя между разными уголками Вселенной.
Павел НИКИФОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ:
Это произведение будет исполнено полностью, ну и, соответственно, на куполе планетария мы увидим космическое путешествие, интерпретацию той Вселенной, увиденной глазами Щелкунчика.
Андрей ГЕДЕОН, САКСОФОНИСТ:
Главный герой нашего представления — это создатель Вселенной. И если бы его имя прозвучало, то это было бы как какие-то щелкающиеся приборы, звуки, которые можно поймать только специальными радиоприборами. Мы его назвали «Щелкунчиком».
Премьера полнокупольного концерта «Щелкунчик» состоится 1 декабря в Иркутском планетарии.
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