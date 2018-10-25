Иркутский областной суд приостановил действие приказа о выводе дома Рассушина из реестра памятников культурного значения

Временно собственник не может проводить каких-либо строительных работ на его территории.

За свою более чем вековую историю статус деревянного дома по улице Гагарина 32 А не раз менялся. В 1981 году здание было впервые отмечено для внесения в реестр памятников, спустя 7 лет оно в него вошло. Но со сменой власти изменилось и законодательство и про статус постройки забыли. Вновь заговорили о нем лишь в начале 2000-х, рекомендовали на государственную охрану, утверждали границы, изучали документацию. Там проживало несколько семей, с которыми по долгу своей работы был знаком Григорий Красовский. По его словам в эти годы дом и его обитатели, не желавшие переехать, были на грани исчезновения.

Григорий КРАСОВСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИНСПЕКЦИИ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ и КУЛЬТУРЫ: В пол четвертого утра была кинута бутылка с коктейлем Молотова, была попытка поджога, если бы собака не залаяла то тогда бы они могли бы все сгореть, угрозы сыпались, людей заставляли переезжать, кто против был тот был подвергнут атакам такого уровня.

В 2017 году дом был включен в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия, но спустя 1,5 года региональная служба по охране памятников изменила свое мнение на противоположное. Причиной всему послужила отрицательная экспертиза, которую составила эксперт из Выборга Юлия Куваева. С её решением не согласен истец — Дмитрий Разумов руководитель общественной организации «Наследие», которая подала иск в суд. Сегодня его первое рассмотрение. Общественники утверждают — при экспертизе не учли мнения иркутских специалистов.

Дмитрий РАЗУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ОХРАНЕ и ЗАЩИТЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ и КУЛЬТУРЫ г. ИРКУТСКА «НАСЛЕДИЕ»: Нам очень важно создать именно прецедент о том, что по каждому объекту нужна не просто экспертиза эксперта, который никогда не бывал в Иркутске, а публичное и общественное обсуждение является он памятником, не является иначе мы утратим наш город для нас, для наших потомков и это будет большой бедой.

Иркутский областной суд удовлетворил ходатайство истца о приостановлении процесса вывода дома Рассушина из реестра памятников архитектурного и исторического значения. Судья также пригласил на заседание эксперта, по результатам экспертизы которой дом был выведен из списка памятников. Однако, ставить точку в судьбе дома знаменитого иркутского врача пока рано. Следующее заседание суда состоится 21 ноября.