Иркутский кёрлингист стал знаменосцем сборной России на закрытии Зимних юношеских Олимпийских игр

Иркутский кёрлингист Николай Лысаков стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Зимних юношеских Олимпийских игр. Сама церемония состоялась накануне в швейцарской Лозане. Также в день закрытия соревнований Лысаков вместе с француженкой Шаной Бейтонэ завоевал серебряную медаль в турнире смешанных пар. Правда, эти награды не учитывались в общекомандном зачете, который в итоге возглавили россияне. Всего у нашей сборной 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых.