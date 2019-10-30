Иркутский географ побывал с экспедицией в Арктике

Баренцево море глубже, чем считалось до сих пор. Это открытие сделали в рамках комплексной экспедиции Северного флота совместно с Русским географическим обществом. В ее составе было 65 человек. Среди них и иркутский ученый, географ Егор Иванов. Он вернулся из Арктики совсем недавно и рассказал, что еще нового удалось узнать.

Это видео облетело весь мир. На кадрах моржиха атакует лодку экспедиции. К счастью, все обошлось. Но тогда было не до шуток, вспоминает иркутский географ Егор Иванов. В Арктику он поехал изучать лед. У Егора редкая специальность — гляциолог. Он исследует ледники. В ходе наблюдений сделал пока предварительный вывод: обширного таяния, как возле Гренландии, в тех местах нет. Но глобальное потепление и здесь вносит коррективы в современные карты.

Пролив, пять островов и новый максимум дна Баренцева моря, плюс 8 метров — это часть открытий экспедиции. А еще выяснили, что численность краснокнижных моржей значительно выросла. На одной стоянке ученые могли встретить до 2000 особей. Стало больше и белых медведей. Строгий режим посещения нацпарка «Русская Арктика» так повлиял.

Во время похода искали следы пропавших исследователей севера. Нашли десятки ценных артефактов. По ним понятно, что на этих землях еще в XIX веке бывали люди. За два месяца экспедиция прошла больше 8 тысяч километров. Тысячи снимков и десятки гигабайт видео. Но самое ценное — впечатления на всю жизнь.

Егор ИВАНОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ СО РАН: И как для специалиста для меня очень большое впечатление. Эти все ледники. Разные их формы. Как они друг в друга переходят, текут. И, конечно, восторг от природы. От того, какие есть места у нас на Земле. Далекие, нетронутые. Где можно ощутить первозданность природы и испытать себя.

Егор Иванов сейчас обобщает все свои арктические исследования. А мыслями уже в новой экспедиции. В планах исследовать северную береговую линию России от Енисея до Лены.