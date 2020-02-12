Иркутский цирк устранил нарушения и ждет повторной проверки

Иркутский цирк устранил нарушения, сообщила нам сегодня директор заведения Людмила Болдарук. Там ждут повторной проверки. Учреждению поручили добровольно исполнить требования пожарной безопасности до 17 февраля. В частности, заменить проводку и установить автоматическую систему пожаротушения. По словам руководства, сегодня все проблемы решены, поэтому здание продолжает работать.

Людмила БОЛДАРУК, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА: Все пункты предписания, которые у нас были на момент принятия решения суда, мы устранили. Цирк абсолютно пожаробезопасен. Мы ждем только заключения от пожарных органов о безопасности здания цирка.

В 2022 году цирк закроют на реконструкцию. Помещения полностью обновят под современные стандарты.