Иркутский цирк устранил нарушения и ждет повторной проверки

Иркутский цирк устранил нарушения и ждет повторной проверки

12.02.20

Иркутский цирк устранил нарушения, сообщила нам сегодня директор заведения Людмила Болдарук. Там ждут повторной проверки. Учреждению поручили добровольно исполнить требования пожарной безопасности до 17 февраля. В частности, заменить проводку и установить автоматическую систему пожаротушения. По словам руководства, сегодня все проблемы решены, поэтому здание продолжает работать.

 

Людмила БОЛДАРУК, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА:

Все пункты предписания, которые у нас были на момент принятия решения суда, мы устранили. Цирк абсолютно пожаробезопасен. Мы ждем только заключения от пожарных органов о безопасности здания цирка.

 

В 2022 году цирк закроют на реконструкцию. Помещения полностью обновят под современные стандарты.

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