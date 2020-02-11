Иркутский цирк продолжает работать и продает билеты на новое представление. И это, несмотря на то, что заведению дали 10 дней, чтобы самостоятельно приостановить деятельность. Напомним, ранее Иркутский областной суд подтвердил претензии к собственнику цирка из-за нарушений пожарной безопасности. Но люди продолжают покупать билеты и не боятся идти на представления всей семьей.

Узкие выходы, ненадежная проводка, отсутствие автоматической системы пожаротушения — все это прокуратура сочла достаточными основаниями для закрытия Иркутского цирка. Причем закрыться учреждению предложили добровольно. Но билеты на представления здесь продают до сих пор. Да и зрители на новое шоу собираются.

Алла НЕУСТРОЕВА: Идти в цирк не боюсь. Проблема же разрешима, наверное. Если захотеть, все можно же разрешить.

А вот Станислав Иванов приехал вместе с компанией. На 23 февраля гость из Екатеринбурга как раз захотел купить билеты для друзей, дети которых мечтают увидеть клоунов и акробатов. Да и сам давно не был в цирке. Но вот про ситуацию с закрытием развлекательного учреждения гость с Урала ничего не знает. И все-таки надеется попасть на представление.

Станислав ИВАНОВ: В качестве подарка билеты хочу купить, но вот в плане безопасности я ничего не заметил.

Мы позвонили директору цирка Людмиле Болдарук, чтобы узнать причины, по которым заведение продолжает работать. Она ответила, что сейчас не готова давать комментарии, так как решает вопрос о дальнейшей деятельности цирка. А пока в кассах по-прежнему продают билеты на представления и принимают зрителей.