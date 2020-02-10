Иркутский цирк должен прекратить свою работу, заявляют судебные приставы

Руководство цирка уже получило письменное и устное уведомления о возбуждении исполнительного производства. Теперь у них есть 10 дней для добровольного исполнения судебного решения. Напомним, Иркутский областной суд ранее подтвердил предъявленные претензии к собственнику цирка из-за нарушений пожарной безопасности. Эксплуатация здания в нынешнем состоянии создает угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара.

Татьяна ЗАРИФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ по ИСПОЛНЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА: В случае неисполнения руководством цирка требований исполнительного документа и требований постановления о возбуждении, то есть, если будет пропущен добровольный срок и здание цирка будут продолжать эксплуатировать, нам придется принудительными мерами вывести животных и приостановить выступление, то есть таким образом приостановить эксплуатацию здания.